La vita in diretta, massacrata la Delogu: “È invecchiata” (Di lunedì 10 agosto 2020) La vita in diretta estate, durissima critica al programma di RaiUno con la Delogu che viene massacrata e definita vecchia televisivamente La vita in diretta estate, non è bella come sta stagione dovrebbe suggerire. Nonostante i tentativi di facce allegre e i sorrisi, la trasmissione di RaiUno punta sempre sulla cronaca nera. E anche se si tratta di un argomento “leggero” come il caldo (le discussioni sul tempo sono quelle classiche di chi non vuole impegnarsi in grandi e importanti argomenti), c’è sempre quella vena di sangue. La morte e la catastrofe sono sempre dietro l’angolo. Piacciono al pubblico, si sa, e ormai nessuno si sottrae a mettere in scena questo canovaccio. A leggere un’analisi del programma fatto ... Leggi su bloglive

carlogubi : So di gente che ha preso la terza media con grande fatica e grande dignità. Non è avere la terza media che rende qu… - cuckoldlife69 : RT @AltheaM46684469: Vi aspetto alle ore 21 stasera su - ledimiche : Top story: La vita in diretta, un programma sempre uguale. E Andrea Delogu non fa la differenza - l'Espresso… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #francesco facchinetti, #ladri in casa: il furto in diretta tv. «Io armato, se minacci la mia vita ti faccio fuori» htt… - ilmessaggeroit : #francesco facchinetti, #ladri in casa: il furto in diretta tv. «Io armato, se minacci la mia vita ti faccio fuori» -

Ultime Notizie dalla rete : vita diretta La vita in diretta, un programma sempre uguale. E Andrea Delogu non fa la differenza L'Espresso Giocano a golf in casa: "incidente" per Will Smith dopo aver ricevuto un colpo

Will Smith lancia "Will From Home", uno show dalla quarantena su Snapchat Tra i tanti personaggi famosi che si sono attivati in questi giorni sui social per intrattenere i loro fan, spunta anche il no ...

Francesco Facchinetti, ladri in casa: il furto in diretta tv. «Io armato, se minacci la mia vita ti faccio fuori»

Un furto trasmesso in diretta tv che ancora una volta accende il dibattito sulla legittima difesa. Ancora di più se il protagonista è Francesco Facchinetti, noto personaggio del mondo dello spettacolo ...

Will Smith lancia "Will From Home", uno show dalla quarantena su Snapchat Tra i tanti personaggi famosi che si sono attivati in questi giorni sui social per intrattenere i loro fan, spunta anche il no ...Un furto trasmesso in diretta tv che ancora una volta accende il dibattito sulla legittima difesa. Ancora di più se il protagonista è Francesco Facchinetti, noto personaggio del mondo dello spettacolo ...