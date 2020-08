Hong Kong, arrestato il magnate dell’editoria Jimmy Lai: è accusato di aver violato la nuova legge sulla sicurezza (Di lunedì 10 agosto 2020) Il magnate dei media Jimmy Lai, tra le figure di maggior rilievo del fronte democratico di Hong Kong, è stato arrestato perché avrebbe violato la nuova legge sulla sicurezza nazionale. Lai, 71 anni, è a capo di un impero dell’editoria sotto la holding Next Digital e si è apertamente schierato a favore delle proteste e del movimento pro-democrazia di Hong Kong. La polizia ha riferito di aver eseguito in tutto sette arresti, a carico di persone di età compresa tra i 39 e i 72 anni, in base all’accusa “di collusione con forze straniere e cospirazione per commettere frodi“, parte di un’operazione su larga ... Leggi su ilfattoquotidiano

