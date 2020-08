Fulmine cade a Lourdes. Almeno 12 feriti, alcuni in gravi condizioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Un Fulmine è caduto questo pomeriggio sulla funicolare che collega Lourdes, la città dei Pirenei francesi, il più importante luogo di pellegrinaggio cattolico in Francia, al Pic du Jer (la stazione montana a 889 metri d'altitudine), e ha provocato una brusca frenata dei vagoni e la caduta di diversi passeggeri. Ci sarebbero 12 feriti: a bordo del convoglio viaggiava anche un bambino di 3 mesi. Secondo franceinfo anche il neonato sarebbe tra i feriti. Una coppia, in gravi condizioni, è stata immediatamente trasportata all'ospedale di Lourdes. Si tratta di un uomo di 56 anni e una donna di 51 anni. Le altre persone coinvolte nell'incidente hanno riportato ferite meno gravi. La funicolare è famosa nella ... Leggi su howtodofor

Fulmine cade a pochi metri da una ragazza e fa esplodere un albero: il video catturato dalle telecamere di… Il Fatto Quotidiano

Un fulmine ha colpito nel pomeriggio, i binari della funicolare che da Lourdes, storica meta delle apparizioni della sui Pirenei francesi, portano al Pic du Jer. L’impatto con il fulmine ha causato un ...

Francia, fulmine su funicolare di Lourdes: 12 feriti, due sono gravi

Il fulmine è caduto sulla cittadina nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 agosto, quando una tempesta ha colpito il dipartimento francese degli Alti Pirenei. Secondo la ricostruzione, il fulmine non ha co ...

