Friends | rimandata ancora la reunion su HBO Max

Slitta ancora la reunion di Friends su HBO Max. ancora sconosciute la data delle riprese e quella di messa in onda dell'episodio speciale Secondo quanto riportato dal sito web Variety, pare che il servizio di streaming HBO Max stia progettando di rimandare ancora una volta l'episodio speciale della sitcom Friends, che vedrà la reunion del cast principale della serie, a causa della pandemia da Covid-19 ancora dilagante. È ancora sconosciuta la data delle riprese. Inizialmente cast e crew avrebbero dovuto filmare l'episodio speciale a Marzo del 2020 col pubblico in studio. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer erano tutti pronti a tornare per la ...

FrancescaNevis : La reunion di «Friends» è stata rimandata ulteriormente e ditemi voi se questo 2020 non è peggio di una catastrofe. - chanvndIerbong : Entro su Twitter e leggo che la reunion di Friends è stata rimandata -