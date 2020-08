Esonero Sarri: i retroscena di un addio già scritto (Di lunedì 10 agosto 2020) Esonero Sarri, i retroscena dell’addio: cos’è successo dopo l’eliminazione contro il Lione in Champions League Sky Sport 24 ha svelato i retroscena relativi all’Esonero di Maurizio Sarri. Il destino dell’allenatore toscano era già segnato, complice lo scarso feeling instaurato con il gruppo, e portava all’addio a fine stagione: l’eliminazione in Champions League per mano del Lione ha accelerato i tempi. Dopo la bruciante eliminazione con i francesi, il club bianconero ha pre-allertato Andrea Pirlo. La Juve ha sondato anche altri nomi: Zidane rappresentava il sogno, per Inzaghi invece bisognava trattare con Lotito. Non c’era tempo ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : La #Juventus ha scelto #Pirlo dopo l'esonero di #Sarri - realvarriale : Tanto entusiasmo,pure tra alcuni colleghi,per l'esonero di #Sarri da @juventusfc e l'arrivo di #Pirlo. A parte qual… - DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - dorico_64 : RT @FabioBarcellona: Il mio bilancio del lavoro di Sarri alla Juventus. Su @lUltimoUomo - CPZtw : RT @FabioBarcellona: Il mio bilancio del lavoro di Sarri alla Juventus. Su @lUltimoUomo -