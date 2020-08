Coronavirus: 259 new cases in Italy, four more deaths (Di lunedì 10 agosto 2020) Italy has seen a rise in the average number of new cases it registers on a daily basis in recent weeks, although the rise has not been as sharp as in other European countries. The ministry said four ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.368 • Deceduti: 35.209 (+4, +0,01%) • Dimessi/… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 259 nuovi contagi e 4 morti nbelle ultime 24 ore - RaiNews : #Coronavirus: da ieri 259 nuovi contagi e 4 decessi in Italia - TgrRai : # Coronavirus # Italia . Diminuiscono i contagi, 259 i nuovi positivi (463 ieri); 4 i decessi nelle ultime 24 ore… - ardovig : RT @LaGazzettaWeb: Coronavirus Italia, 259 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore -