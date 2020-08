Caos Libano, si dimette il premier. A Beirut continuano le proteste fuori dal Parlamento (Di lunedì 10 agosto 2020) Il primo ministro libanese Hassan Diab dovrebbe annunciare le sue dimissioni nella serata di oggi. Fonti di stampa locali riferiscono che parlerà alla nazione alle 19:30. Ma, secondo quanto annunciato ... Leggi su quotidiano

