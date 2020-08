Bullpadel sarà “Technical Sponsor” del WPT Sardegna Open 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) Il marchio Bullpadel sarà “Technical Sponsor” del WPT Sardegna Open in programma a Cagliari dal 6 al 13 settembre prossimi. “Uno degli obiettivi di Bullpadel è supportare l’espansione del padel a livello internazionale. È per questo che, per noi, è un grande onore far parte della prima prova che si terrà in occasione del “Sardegna … L'articolo Bullpadel sarà “Technical Sponsor” del WPT Sardegna Open 2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

