Bimbo scozzese mangia una pasticca di detersivo e va in coma – VIDEO (Di lunedì 10 agosto 2020) mangia una pasticca di detersivo per la lavatrice e va in coma: la storia di un bambino scozzese di nemmeno un anno che mette in guardia dagli incidenti domestici. Le pasticche di detersivo, o in questo caso le bustine monodose di detersivo liquido hanno sempre esercitato un enorme fascino sui bambini. Assomigliano pericolosamente a caramelle, hanno una consistenza morbida, spesso colori brillanti e hanno … L'articolo Bimbo scozzese mangia una pasticca di detersivo e va in coma – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

“Una delle compresse deve essere caduta dal piano di lavoro sul pavimento”, ha raccontato la donna alla testata scozzese “prima che me ne accorgessi ... Il detersivo ha corroso stomaco e polmoni del ...

