Benevento, Inzaghi ha inaugurato il suo sito ufficiale (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ online da questo pomeriggio il nuovo sito internet ufficiale di Filippo Inzaghi. Il tecnico giallorosso ha inaugurato un nuovo spazio virtuale che ospita le sue esperienze, le foto e le grafiche con i trofei conquistati sia da calciatore che da allenatore. A realizzare il progetto è stata l’azienda di software beneventana “Eclipse” che ha sede in via Lungocalore Manfredi di Svevia. All’interno del sito, che sarà arricchito di volta in volta di nuovi contenuti, è possibile ripercorrere la carriera di SuperPippo sia con i club che con la maglia della Nazionale, con cui ha conquistato il Mondiale del 2006 dopo aver sfiorato anche il titolo europeo nel 2000. Il sito è raggiungibile ... Leggi su anteprima24

