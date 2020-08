Antonio Banderas è positivo al Covid-19 e festeggia i 60 anni in quarantena (Di lunedì 10 agosto 2020) Antonio Banderas ha annunciato nel proprio profilo Twitter di essere risultato positivo al Covid-19. Proprio per questo motivo, l’attore è stato costretto a festeggiare il proprio sessantesimo compleanno in quarantena. Banderas ha comunque sottolineato di sentirsi relativamente bene, a parte una stanchezza anomala. https://twitter.com/AntonioBanderas/status/1292797071909691393 Nato il 10 agosto 1960 a Malaga (Spagna), Antonio Banderas ha comunicato ai propri fan questa notizia pubblicando una sua vecchia foto in bianco e nero e un messaggio scritto in spagnolo. L’attore ha anche dichiarato di essere fiducioso di rimettersi presto, grazie alle indicazioni dei medici. ... Leggi su optimagazine

