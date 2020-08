Virus, assembramenti e clienti senza mascherina: carabinieri chiudono nota discoteca (Di domenica 9 agosto 2020) Blitz dei carabinieri nella discoteca, chiusa per 5 giorni. Folla eccessiva, assembramenti e mancato rispetto del distanziamento di un metro. Niente mascherine in pista. I carabinieri hanno chiuso la discoteca ‘Byblos’, noto locale sulle colline di Misano Adriatico, nel Riminese. Chiusa discoteca La discoteca, uno dei nomi storici del divertimenti della Riviera Romagnola, è stato … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Coronavirus, Speranza: "Sarà un autunno di resistenza, ai giovani chiedo più attenzione"

Sarà "un autunno di resistenza, perchè il virus non è scomparso e, in attesa di cure più certe e dei vaccini, dobbiamo continuare a gestire il rischio. E’ chiaro che i mesi autunnali mi preoccupano di ...

Si ritrovano in spiaggia per “diffondere il Coronavirus”: pericoloso assembramento a Tenerife

Volevano favorire la diffusione della Covid-19 le oltre 60 persone che si sono ritrovate su una spiaggia per un campeggio di gruppo. Immediato lo sgombero della polizia Si erano raggruppati a decine a ...

