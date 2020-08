Verbali Cts, Conte: "Nessun ritardo su Nembro e Alzano. Orgoglioso di aver messo in sicurezza il Paese" (Di domenica 9 agosto 2020) AGI - "Abbiamo messo in sicurezza il Paese, se devo rispondere di questo sono Orgoglioso di averlo fatto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante l'intervista a La piazza di Affaritaliani, in merito alla polemica sui verbali del Cts e sulla decisione di istituire il lockdown nazionale per fronteggiare la diffusione del Covid-19. "Consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere". Poi aggiunge: "Non ho mai detto che la politica avrebbe demandato agli scienziati le decisioni", ma che sarebbe stata la "politica" a decidere, "mai detto che avremmo seguito alla lettera le valutazioni degli scienziati, a volte non univoche". E ancora: "Ho sempre detto che avremmo lavorato al fianco degli scienziati ma mai che avremmo ceduto delle ... Leggi su agi

