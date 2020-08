‘Uomini e Donne’, Mattia Marciano esce allo scoperto insieme alla nuova fidanzata: ecco chi è! (Foto) (Di domenica 9 agosto 2020) Mattia Marciano era approdato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore di Rosa Perrotta e Desirèe Popper: dopo una conoscenza interrotta bruscamente con la bella napoletana, l’interesse di Mattia si era focalizzato sulla Popper, che però non era riuscita a ricambiare tanto da arrivare a una scelta. Per Marciano era allora arrivato il trono e l’intensa storia con Vittoria Deganello, durata otto mesi e terminata ad agosto 2018, dopodiché le pagine di gossip avevano raccontato di tantissimi flirt, da quello vociferato con Giulia Latini a quello con l’ex naufraga Viktorija Mihajlovic, tutti presunti e nessuno confermato. Ieri, invece, ad uscire allo scoperto con la sua fidanzata è stato lo stesso ex ... Leggi su isaechia

