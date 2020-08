Rojo racconta la lite con Ibrahimovic: “Pensavo mi uccidesse” (Di domenica 9 agosto 2020) Marcos Rojo ritorna a qualche anno fa, quando con la maglia del Manchester United su protagonista di una mezza rissa con Zlatan Ibrahimovic. Il racconto del difensore ai microfoni di Infobae: “Zlatan voleva sempre il pallone – spiega Rojo -. Stavamo vincendo 1-0, era una bella partita e a un certo punto sono andato avanti, lui mi è venuto incontro e c’era lo spazio per passargliela, ma Pogba era libero sulla sinistra. Ibra ha iniziato ad insultarmi, urlandomi di tutto e allora gli risposi ‘Stai zitto nasone, vuoi sempre tutti i palloni’. Finimmo il primo tempo discutendo ad alta voce. Negli spogliatoi sono al mio posto mi tolgo gli scarpini e lui entra arrabbiato, calcia non so cosa, si ferma e mi urla: “Cosa mi hai detto?”. Poi mi fermo anche io e dico “e tu cosa mi hai ... Leggi su sportface

