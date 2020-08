Piogge monsoniche in India: frana in una piantagione di tè in Kerala, almeno 43 morti e molti dispersi (Di domenica 9 agosto 2020) Tragedia in una piantagione di te’ in Kerala, nell’India del sud: almeno: almeno 43 perone sono morte travolte da una frana. Lo ha riferito la polizia locale spiegando che l’incidente, legato alle forti Piogge monsoniche che stanno investendo da giorni la regione e sono state anche la causa dell’incidente aereo di pochi giorni fa, si e’ verificato nel distretto di Idukki, a 250 chilometri da Thiruvandrum. Secondo i media locali, quasi 80 persone vivevano nella zona colpita, molte delle quali rimangono disperse.L'articolo Piogge monsoniche in India: frana in una piantagione di tè in Kerala, ... Leggi su meteoweb.eu

Pakistan, piogge monsoniche provocano 50 vittime

Torna il problema, quasi ordinario, che il Pakistan deve affrontare ogni anno. Quasi 50 persone sonole vittime in tutto il paese dopo tre giorni di forti piogge monsoniche e inondazioni improvvise. Se ...

