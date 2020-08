Palermo, rebus allenatore: poker di nomi al vaglio, Boscaglia in pole. Diana e la verità su Ginestra… (Di domenica 9 agosto 2020) Il capitolo allenatore tiene banco in casa Palermo.A dieci giorni dall'inizio del ritiro pre-campionato a Petralia Sottana, la dirigenza rosanero non ha ancora ufficializzato il nome del tecnico che avrà il compito di guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Una decina i profili vagliati dal binomio composto dall'amministratore delegato, Rinaldo Sagramola, e dal direttore sportivo Renzo Castagnini. Al culmine di una scrematura fisiologica, la candidatura più autorevole ad oggi in pole position è certamente quella di Roberto Boscaglia.L'attuale tecnico della Virtus Entella è stato fin da subito il profilo in assoluto in cima alle gerarchie degli stati generali di viale del Fante, tallonato a stretto giro di posta dall'ex allenatore della Juve ... Leggi su mediagol

