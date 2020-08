MotoGP, GP Brno: la diretta dalle ore 14 (Di domenica 9 agosto 2020) CLICCA QUI per aggiornare la diretta Terza gara del mondiale 2020 della MotoGP con il GP della Repubblica Ceca da Brno. In pole, a sorpresa, c'è il francese Johann Zarco con la Ducati Avintia, davanti ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : CLAMOROSA SORPRESA DI ZARCO ?? Yamaha battute, qualifica incredibile di Aprilia I tempi ? - SkySportMotoGP : LA BESTIA COLPISCE ANCORA ?? #Moto2 E ora è da solo in vetta al Mondiale ?? I risultati ? - SkySportMotoGP : Saliamo a bordo per un giro a Brno: il vostro punto preferito del circuito ceco? ?? @MotoGP #CzechGP ???? #SkyMotori… - Rom1thefranc : Allez Johann! Allez Fabio! ?????? #MotoGP #CzechGP #Brno - RossaSF1 : IT'S MOTOGP RACE TIME! FORZA VALE! FORZA DUCATI! #MotoGP #CzechGP #Brno -