MotoGp Brno: Binder e Ktm, primo successo. 2° Morbidelli e 5° Rossi (Di domenica 9 agosto 2020) Il GP degli outsider. O delle prime volte. A Brno si impone il sudafricano Brad Binder, rookie della categoria, che regala a sé e alla Ktm il primo successo in top class. Ottimo 2° è anche Franco ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : CLAMOROSA SORPRESA DI ZARCO ?? Yamaha battute, qualifica incredibile di Aprilia I tempi ? - SkySportMotoGP : STORICA BRNO PER LA KTM! ?? #MotoGP @FrankyMorbido12, è tempo di fare le treccine ?? I risultati ?… - SkySportMotoGP : LA PRIMA DEL MISSILETTO ?? ?? #Moto3 E Arenas fa un grande colpo per il Mondiale I risultati ?… - Deiana_Luca9 : RT @RaiNews: #MotoGP di #Brno Grande impresa del sudafricano che porta alla prima vittoria anche la Kt. Ottimo quinto posto di Valentino Ro… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #MotoGP, #Binder vince in solitaria: beffa per #Morbidelli, #Rossi 5°. Prime volte nel GP di Brno: primo successo in to… -