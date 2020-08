Migranti: Gasparri, 'a processo governo non Salvini' (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - “Disastro immigrazione senza fine. Sbarchi, fughe in ogni regione, virus e contagi. Invece che Salvini a processo deve andare questo governo per una serie di reati sotto gli occhi di tutti. Ma Procure e Tribunali dei ministri dormono di fronte alle sinistre. Palamara, longa manus delle toghe rosse ha spiegato tutto. Solo la magistratura è peggio del governo Pd-grillini-Leu”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Leggi su iltempo

Roma, 4 ago. (askanews) - "Invece di navi di turisti al largo della Sicilia abbiamo navi per la quarantena dei clandestini che il Governo fa venire in Italia con il rischio che diffondano pericolose e ...

Migranti in fuga dalla quarantena Ius culturae, i grillini stoppano il Pd

Mentre a Lampedusa continuano gli sbarchi, alimentando la paura del ritorno del contagio da Coronavirus via ‘mare’, un altro gruppo di migranti, diciotto, si è dato alla fuga da un centro di accoglien ...

