La velocità, madre dell’oblio (Di lunedì 10 agosto 2020) Milan Kundera ci ha insegnato la matematica esistenziale del tempo umano. Da riscoprire, in un’epoca che impone dogmaticamente la fretta Leggi su espresso.repubblica

blogLinkes : La velocità, madre dell’oblio - LucaCiardi1977 : @crireali Farina tipo 1,più semi,80% idratazione con autolisi ,in due fasi,60% più riposo di mezz’ora in massa e re… - kyroscms : RT @joseIcms: Hermes, che i romani identificarono con il dio mercurio, aveva come padre Zeus e per madre Maia. Hermes, veniva considerato c… - deveraun_seraun : Da una casa lontana Tua madre mi vede Si ricorda di me Delle mie abitudini E per un istante ritorna la voglia di v… - santa_slavina : sto a fa colazione con caffellatte e il pane duro *che sennó se butta*. la trasformazione in mia madre procede a v… -

Ultime Notizie dalla rete : velocità madre Prezzo petrolio negativo: da cosa dipendono queste oscillazioni Corriere della Sera