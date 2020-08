Giancarlo Bigazzi, chi è: vita, carriera, curiosità sul produttore discografico (Di domenica 9 agosto 2020) Giancarlo Bigazzi è stato un grande produttore discografico, compositore e paroliere italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Giancarlo Bigazzi, noto anche con lo pseudonimo di Katamar, è stato un importante produttore discografico, compositore e paroliere italiano, componente del gruppo degli Squallor. Fra i suoi successi discografici non si può non … L'articolo Giancarlo Bigazzi, chi è: vita, carriera, curiosità sul produttore discografico è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

zazoomblog : Gianna Albini moglie Giancarlo Bigazzi un grande sogno realizzato - #Gianna #Albini #moglie #Giancarlo - ReiKashino : RT @Morenozagor: Per capire il grande paroliere che è stato Giancarlo Bigazzi basterebbe rileggere il testo di “Gli uomini non cambiano” sc… - Monlue66 : RT @Morenozagor: Per capire il grande paroliere che è stato Giancarlo Bigazzi basterebbe rileggere il testo di “Gli uomini non cambiano” sc… - Morenozagor : Per capire il grande paroliere che è stato Giancarlo Bigazzi basterebbe rileggere il testo di “Gli uomini non cambi… - elturro666 : Squallor - 38 luglio testo: Daniele Pace musica: Giancarlo Bigazzi, Totò Savio, Virgilio Savona Album: Troia, 1973… -