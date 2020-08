Formula 1, Stroll furioso: “Ci stanno infangando, non starò a guardare” (Di domenica 9 agosto 2020) Lawrence Stroll, proprietario della Racing Point, ha emesso un comunicato molto duro, in cui difende a spada tratta l’operato della sua Scuderia nel mondiale di Formula 1. La Fia ha infatti riconosciuto come ci sia stato passaggio di conoscenze tra Mercedes e Racing Point sulle prese d’aria dei freni, ma anche che il team inglese ha agito sfruttando le norme poco chiare del regolamento. In questo modo la Scuderia ha di fatto potuto evitare sanzioni peggiori della detrazioni di 15 punti dalla classifica costruttori. Il miliardario canadese però non è d’accordo ed esprime nel comunicato la sua volontà di ricorrere in appello per vedere riconosciuta a Racing Point la legittimità del progetto. Inoltre, Stroll ha attaccato le Scuderie che hanno fatto ricorso contro la racing Point, ossia ... Leggi su sportface

SkySportF1 : Lawrance Stroll sul caso Racing Point: 'Abbiamo copiato? Non è vero, siamo furiosi' #SkyMotori #F1 #Formula1 #F170 - sportface2016 : #Formula1 | Il comunicato del proprietario di #RacingPoint, Lawrence #Stroll - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La furia di Stroll: 'Racing Point legale, ci vogliono infangare e non lo permetterò' - Gazzetta_it : La furia di Stroll: 'Racing Point legale, ci vogliono infangare e non lo permetterò' - FormulaPassion : #F1: #Binotto risponde così al furioso #Stroll #RacingPoint #Mercedes #Ferrari #F170GP -