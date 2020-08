Ex moglie fugge con le figlie, padre non le vede da 3 anni e si appella a istituzioni (Di domenica 9 agosto 2020) . L’uomo chiede intervento di Farnesina e Corte Europea Non vede le figlie di 8 e 12 anni da 3 anni nonostante la sentenza di affidamento sia a suo favore. È quanto accaduto a un uomo straniero che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

esteemitalia : Per la Sacra Bibbia oltre a omosessuali, lesbiche e trans commette peccato chi ruba, chi dice bugie, chi tradisce l… -

Ultime Notizie dalla rete : moglie fugge Fugge dai carabinieri intervenuti per una lite: cade dal secondo piano di una casa di Andorno Micca Quotidiano Piemontese Bielorussia al voto, il «partito delle mogli» sfida il «babbo» dittatore

La sfida di Svetlana La candidata è Svetlana Tikhanouskaya, 37 anni, moglie di un seguitissimo blogger sbattuto ... Ma assieme a loro è fuggito anche il marito Valery, ex ambasciatore negli Stati ...

Fugge dai carabinieri intervenuti per una lite: cade dal secondo piano di una casa di Andorno Micca

La scorsa notte, poco prima dell’una, un uomo di 46 anni, ha distrutto la propria casa a Andorno Micca rompendo mobili e vetri durante una violenta lite con la moglie. L’uomo, ubriaco, si è poi rintan ...

