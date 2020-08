Elisa Isoardi si consola, arriva il bacio: “Amore mio!” [FOTO] (Di domenica 9 agosto 2020) Elisa Isoardi è il bacio del fratello più piccolo Alessio La sua ultima apparizione sul piccolo schermo risale a fine giugno 2020, ovvero quando andò in onda l’appuntamento finale de La prova del cuoco. Tuttavia in tutto questo periodo Elisa Isoardi continua ad essere particolarmente attiva sui suoi canali social. Infatti su Instagram la professionista piemontese tiene costantemente aggiornati i follower che lo seguono. Quotidianamente post degli scatti e dei video. E tra le ultime FOTO, c’è quella in cui si vede l’ex fiamma di Matteo Salvini mentre bac un ragazzo. Di chi si tratta? Non c’è nessun fidanzato: si tratta del fratello, almeno è quello che abbiamo capito dagli hashtag che ha messo a corredo ... Leggi su kontrokultura

"Nipoti ne abbiamo?", si chiede Elisa Isoardi nell'ultima fotografia pubblicata sul suo profilo Instagram. Domanda retorica, risposta scontata: si, ne abbiamo e sono proprio di fianco a lei. La condut ...

Ballando con le Stelle, chi vincerà? Ecco le quote per le scommesse. Favoriti e perdenti

Chi vincerà Ballando con le Stelle? Difficile dirlo quando ancora manca più di un mese dall'inizio della trasmissione (13 settembre) ma intanto arrivano le prime quote dei bookmakers. Ad accettare le ...

