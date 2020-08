CorSport: Il Napoli è stato confuso e distante da se stesso (Di domenica 9 agosto 2020) Quasi disastrosi, i primi 45′ del Napoli contro il Barcellona secondo il Corriere dello Sport In quel «surreale» primo tempo, il Napoli è racchiuso nelle sue difficoltà di palleggiare, di esprimere concetti persino banali, distante da se stesso e confuso in Koulibaly (?) e Demme, in Zielinski e Fabian, schiacciato da De Jong e da Rakitic, da sua Maestà e da Semedo. Rinfrescato dall’ingresso in campo di Lobotka, il Napoli si riprende nella ripresa, pur senza riuscire a imporre il proprio gioco in attacco e a finalizzare le azioni Arrivare a Mertens è dura, il Barcellona può danzare quasi in leggerezza e custodire i quarti, lasciando che quei tre là davanti facciano ciò che vogliono ma seguendo la lettura della ... Leggi su ilnapolista

CorSport : La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? #Juve a #Pirlo ?? #Messi è l'Everest, il #Napoli si arrende - CorSport : #Napoli, #Mertens saluta #Callejon: 'Mancherà molto a questo gruppo' - CorSport : #Insigne: 'Il #Napoli può crescere con #Gattuso, dispiace per l'eliminazione' - napolista : CorSport: Il Napoli è stato confuso e distante da se stesso Gli azzurri l’hanno persa nel primo tempo quando si so… - 34_liss : RT @rtl1025: ???? '#Messi ha fatto la differenza, ma senza di lui le cose sarebbero andate diversamente. Il #Napoli è anche riuscito a mette… -