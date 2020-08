Charlize Theron e il party su Zoom per il suo compleanno (Di domenica 9 agosto 2020) Un party virtuale su Zoom insieme alle sue due figlie August, 5 e Jackson, 8 e alle persone a lei più care. Così, in tempi di pandemia, Charlize Theron ha festeggiato i suoi 45 anni, il 7 agosto. «Il mio primo party virtuale», ha scritto l’attrice, aggiungendo con ironia: «Penso che mia mamma si sia addormentata cinque minuti dopo essere entrata nella festa». View this post on Instagram Leggi su vanityfair

