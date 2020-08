“Balordi che sputazzano e infettano”. Salvini ripete a ogni comizio le accuse razziste verso i migranti (per risalire nei sondaggi?) (Di domenica 9 agosto 2020) “Gli italiani sono tenuti sotto ostaggio, a distanza e mascherinati e intanto fanno sbarcare migliaia di balordi che fanno quello che vogliono, vanno dove vogliono, sputazzano, infettano. E basta, e basta: se le regole ci sono dovrebbero valere per tutti”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a San Vincenzo (Livorno). Ormai un refrain che viene ribadito più volte al giorno, in ogni piazza e in ogni gazebo: Salvini batte sul chiodo dei migranti per tentare di solleticare la pancia del suo elettoratoe risalire nei sondaggi in vista delle elezioni regionali. L'articolo “Balordi che sputazzano e infettano”. Salvini ... Leggi su ilfattoquotidiano

