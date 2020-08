Aeronautica: salvati due escursionisti sull’Appennino bolognese (Di domenica 9 agosto 2020) Nella notte soccorsi e portati in salvo due escursionisti con un elicottero. L’intervento e’ stato portato a termine dall’Aeronautica Militare in sinergia con squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sull’appennino bolognese. Lo rende noto l’Aeronautica Militare. L’elicottero Hh139 dell’83 Gruppo Csar (Combat Search and Rescue), con quattro membri di equipaggio, e’ decollato poco prima delle 23 di ieri sera dall’aeroporto di Cervia, riuscendo a portare in salvo due escursionisti ed i loro due cani bloccati sull’appennino bolognese.I due escursionisti si trovavano dal pomeriggio bloccati in una zona impervia in localita’ Rocca Corneta (Bo) difficile da raggiungere anche dalle ... Leggi su meteoweb.eu

CERVIA. Notte rosa in volo per gli uomini del 15esimo stormo dell'Aeronautica di Cervia che hanno tratto in salvo due escursionisti sull'Appennino bolognese. I quattro membri dell'HH139 dell'83° ...

(ANSA) - BOLOGNA, 09 AGO - Brutta avventura. nel pomeriggio e nella serata di ieri, per due giovani - un ragazzo di 28 anni residente a Poggio a Caiano, nel Pratese e una ragazza di 24 anni residente ...

