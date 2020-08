Ultime Notizie Roma del 08-08-2020 ore 17:10 (Di sabato 8 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio in questo sabato 8 agosto in studio Giuliano Torino il primo vero esodo di quest’estate conferma le previsioni di traffico da bollino nero incolonnamenti in uscita dei grandi centri urbani fin dalle prime ore della mattinata chiude e forti rallentamenti lungo le principali direttrici autostradali in alcuni casi i tempi di percorrenza sono stati superiori del doppio rispetto alle condizioni ordinarie a causa delle forti piogge cadute su Messina è franata la collina sopra la strada panoramica dello stretto che ora è chiusa la politica il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato questa mattina il nuovo dpcm con le misure per il contrasto alla coronavirus disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno ... Leggi su romadailynews

