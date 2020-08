Roma, rogo a Tor di Quinto: in fiamme un autodemolitore (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA – Un grosso incendio divampato in tarda mattinata nella zona nord di Roma sta provocando disagi al traffico veicolare e ferroviario, con un’enorme nuvola nera di fumo e residui di combustione visibile dal Centro fino alla periferie settentrionale della Capitale. Dalle 12 e 20 circa la Sala operativa dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato in via della Foce dell’Aniene trenta diverse squadre di terra per domare il rogo, inizialmente partito come sterpaglia e e poi propagatosi all’interno di un autodemolitore in via del Foro Italico. I soccorritori stanno cercando di tagliare l’incendio affinché le fiamme non coinvolgano un campo nomadi abusivo ubicato a poche centinaia di metri dall’area coinvolta, e sono stati già effettuati diversi lanci con elicottero ‘Drago 57’. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Roma, rogo a Tor di Quinto: in fiamme un autodemolitore Delitto di Via Poma, ex capo Ris: “Non dimentico lo sguardo del papà di Simonetta” Pirateria digitale, bloccati oltre 300 canali Telegram: perquisizioni in 4 regioni Prime dosi del vaccino contro il Covid-19 allo Spallanzani, via ai test dal 24 agosto Alla barriera di Roma Nord test anti Covid per chi arriva dall’Est Europa “L’omosessualità malattia, causata anche dai vaccini”, frasi choc di un consigliere ex M5s a Roma Leggi su dire

