Ricetta sangria: ingredienti, preparazione e consigli (Di sabato 8 agosto 2020) Oggi vedremo insieme come si prepara la sangria, una bevanda tipica della Spagna. Molto rinfrescante ma anche molto gustosa, dolce, se andate in Spagna dovete assolutamente assaggiarla, ma potete provare a riprodurla anche a casa. Ottima da servire agli amici, agli ospiti, magari accompagnata con degli stuzzichini. sangria – ingredienti Vino rosso corposo 1 l Gassosa 500 g Cognac 50 g Mele Evelina 230 g Arance 600 g Pesche 400 g Limoni 350 g Zucchero 120 g Baccello di vaniglia 1 Cannella in stecche 2 Chiodi di garofano 6 Ghiaccio 450 g sangria – preparazione Per realizzare la sangria, per prima cosa preparate gli ingredienti: lavate le mele e, senza eliminare la buccia, tagliatele prima a fette, poi a listarelle e infine a cubetti piuttosto piccoli. Fate la ... Leggi su giornal

