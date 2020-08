Pirlo Juventus, parla Del Piero: «Non ci avrei puntato un euro» (Di sabato 8 agosto 2020) Alessandro Del Piero ha detto la sua sull’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: le dichiarazioni Alessandro Del Piero ha commentato l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. SCELTA – «Sinceramente non ci avrei puntato un euro. È stata una sorpresa anche per me. Ero già felice per la scelta dell’Under 23, era il giusto passaggio per lui, ma qui siamo andati oltre e quindi gli faccio il mio in bocca al lupo. In generale la percezione degli ex giocatori che diventano allenatori sta cambiando. Prima c’era necessità di fare una lunga gavetta, invece negli ultimi anni abbiamo visto i due Filippo e Simone Inzaghi, poi Gattuso. Grandi campioni ... Leggi su calcionews24

