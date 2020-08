Pirlo alla Juventus, Del Piero: “Grande sorpresa, non avrei puntato neanche un centesimo” (Di sabato 8 agosto 2020) “Non avrei puntato neanche un centesimo, è stata una grande sorpresa anche per me”. Queste le prime parole di Alessandro Del Piero che commenta così l’annuncio ufficiale di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus. “Ero molto felice del suo ingaggio nell’Under 23 – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport – qui invece siamo andati molto oltre e gli faccio un grosso in bocca al lupo. In generale la percezione degli ex calciatori che diventano allenatori sta cambiando, prima c’era la necessità di fare una lunga gavetta prima di fare una certa carriera. Lui ha capacità intellettuali speciali, paragonarlo con Zidane non è correttissimo visto che ha fatto la gavetta nella squadra in B ... Leggi su sportface

