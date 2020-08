Napoli, muore 15 enne investita da un’auto: indagato per omicidio stradale un 21 enne (Di sabato 8 agosto 2020) Terribile tragedia che ha coinvolto una 15enne nella scorsa notte a Napoli, nella zona di Piazza Carlo III, causando la morte della giovane ragazza, mentre era in compagnia di un’amica di un anno più giovane che ha riportato una frattura alla gamba e prognosi di due settimane, sono state investite dall’auto di un 21enne che procedeva a velocità sostenuta. La cronaca dell’episodio Il tutto è avvenuto intorno all’una di notta, presso una sezione di strada piuttosto illuminata, il guidatore non ha notato la presenza delle due ragazze sulla carreggiata: la vettura ha investito in pieno Maya Gargiulo, il cui corpo distrutto il parabrezza con il violento impatto, prima di venire sbalzata ad alcuni metri di distanza, e subire un forte impatto con la testa sullo ... Leggi su giornal

