Napoli, Gattuso: “Serve altra mentalità, potevamo batterli. Pirlo? Si tolga presto i gradi da calciatore” (Di sabato 8 agosto 2020) Napoli sconfitto 3-1 a Barcellona e fuori dalla Champions League. Si ferma agli ottavi il cammino degli uomini di Gattuso, che al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole. “Tanti rimpianti, abbiamo avuto mezz’ora di blackout. A parte quello, ho visto ciò che volevo vedere. Li abbiamo messi in difficoltà, nei primi 10 minuti potevamo segnare due gol. La cosa che mi fa più rabbia è prendere gol da calcio piazzato dal Barcellona. Io alleno giocatori forti, ma per diventare giocatori importanti serve una mentalità diversa da quella che a tratti abbiamo mostrato in questi mesi che io sono qua. Se leggiamo i dati, non c’è partita: abbiamo avuto il doppio delle loro occasioni. Oggi potevamo vincere, il Barcellona non stava benissimo ... Leggi su calcioweb.eu

