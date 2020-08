Mara Venier, vuota il sacco: “Una profonda depressione, mi avevano rottamata. Ho passato l’inferno” (Di sabato 8 agosto 2020) Mara Venier e la depressione che l’ha colpita anni fa In questo momento Mara Venier si trova in vacanza in attesa di tornare sul piccolo schermo alla guida di Domenica In. Di recente, però, dopo aver comunicato di essersi fatta male all’altra gamba, la professionista veneta è tornata a parlare di uno dei momenti più difficili della sua vita. In un certo momento la moglie di Nicola Carraro ha sofferto di una profonda depressione. Ovviamente tale condizione era dovuta all’allontanamento della stessa dalla Rai. “Mi avevano rottamata, detto che ero vecchia. Non bisogna mollare, la rivincita arriva sempre. Ma io ho passato l’inferno”, ha dichiarato l’ex giudice ... Leggi su kontrokultura

