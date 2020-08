Maltempo Messina, frana sulla Panoramica. Video: l'acqua invade la strada (Di sabato 8 agosto 2020) Un forte temporale, durato oltre mezzora, si è abbattuto in mattinata su Messina creando frane e allagamenti . Particolarmente colpita la zona nord, dove è franata la collina sopra la strada ... Leggi su quotidiano

Messina, 8 agosto 2020 - Un forte temporale, durato oltre mezzora, si è abbattuto in mattinata su Messina creando frane e allagamenti. Particolarmente colpita la zona nord, dove è franata la collina s ...