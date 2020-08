Libri, “Loving trekking” sui Monti Lattari: domani la presentazione del volume a Piano di Sorrento (Di sabato 8 agosto 2020) Dalle risorse botaniche, a quelle paesaggistiche e a quelle storiche culturali il territorio dei Monti Lattari è uno scrigno di bellezze e opportunità di benessere. Un significativo contributo per la loro migliore conoscenza e l’indicazione di una strada di sviluppo con un nuovo modo di fare turismo nella terra cara a Giustino Fortunato giunge da “Loving trekking”, la Guida sentimentale ai sentieri dell’Alta Via dei Monti Lattari (pagg. 84, euro 12; Con-fine edizione di Monghidoro, Bologna), che il giornalista Vincenzo Aiello ha voluto dedicare alla sua passione per l’hiking, termine inglese che connota la nuova tendenza della sana attività motoria e ai ritrovati legami con il territorio . La prima presentazione del lavoro è programmato per ... Leggi su ildenaro

