L'attacco di France Football: 'Questa Juve non merita Cristiano Ronaldo'

TORINO - Sarà sicuramente arrabbiato Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione della Juve dalla Champions League. Le sue prodezze, i suoi gol, non sono bastati. Inutile la doppietta al Lione, i bianconeri ...

TORINO - Sarà sicuramente arrabbiato Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione della Juve dalla Champions League. Le sue prodezze, i suoi gol, non sono bastati. Inutile la doppietta al Lione, i bianconeri ...

Chiappucci: «Dal Turchino fino a Sanremo: la Classicissima fu la mia consacrazione»

El Diablo vinse con un attacco da lontano: "Oggi non c'è più nessuno disposto a rischiare così tanto. Volevo quella vittoria per confermare il mio valore dopo il Tour del 1990" Genova – Imprevedibile.

