La piccola principessa: trama, cast e streaming del film (Di sabato 8 agosto 2020) Questa sera, sabato 8 agosto 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La piccola principessa, film drammatico per famiglie americano del 1995 diretto da Alfonso Cuarón e interpretato da Eleanor Bron e Liam Cunningham (in un doppio ruolo). Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Sara Crewe (Liesel Matthews) è la dolce, gentile e premurosa figlia, del Capitano Richard Crewe (Liam Cunningham), un ricco aristocratico che vive in India. La madre di Sara è morta insieme all’altra sua figlia non ancora nata quando ella era molto piccola. Il capitano Crewe iscrive Sara ad un collegio femminile a New York e istruisce la perfida direttrice ... Leggi su tpi

