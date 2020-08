La Juve esonera Sarri. Zidane e Inzaghi in ballottaggio per la successione (Di sabato 8 agosto 2020) “Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra. La societa’ desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano”. Questo il comunicato ufficiale con cui la Juventus ha comunicato l’esonero di Maurizio Sarri. Maurizio Sarri è durato solo una stagione Dopo appena una stagione, si dividono le strade di Sarri e Juventus: il tecnico ex Napoli è riuscito a trionfare nel campionato di Serie A ma ha perso due finali (Coppa Italia contro il Napoli e Supercoppa italiana contro ... Leggi su secoloditalia

