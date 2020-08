Juventus, Paratici fa chiarezza sull’esonero di Sarri: “decisione presa da tempo. Pirlo? Predestinato” (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus, Pirlo al suo posto. L’ex tecnico di Napoli e Chelsea ha pagato cara l’eliminazione dalla Champions League di ieri, contro il Lione, ultima chance per convincere la società di una riconferma messa in dubbio già da tempo. Questo è quanto afferma Fabio Paratici attraverso la ‘Rosea’. “Non è stata la partita di ieri sera contro il Lione ad averci portato a questa decisione – chiarisce Paratici, chief football officer dei bianconeri – abbiamo fatto le nostre valutazioni da tempo, avevamo le nostre idee, frutto del percorso di un’intera stagione dove comunque, va sempre ricordato, si è vinto uno scudetto. ... Leggi su sportfair

