Il Paradiso delle Signore anticipazioni: MARCELLO ci riprova con ROBERTA? (Di sabato 8 agosto 2020) Non vediamo l’ora di poter rivedere i nostri amati protagonisti de Il Paradiso delle Signore! Abbiamo lasciato molte trame in sospeso e ormai è certo che per quest’autunno riusciremo a vedere il finale di stagione della fiction daily di Rai 1 (prima di passare direttamente alla nuova annata).Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 10 agosto 2020Dove eravamo rimasti? Le anticipazioni di oggi riguardano il triangolo amoroso formato da Federico Cattaneo (Alessandro Fella), ROBERTA Pellegrino (Federica de Benedittis) e MARCELLO Barbieri, (Pietro Masotti), che continueranno a farci palpitare soprattutto per quanto riguarda la nostra bella venere del Paradiso… che a quanto pare potrebbe cedere al fascino ... Leggi su tvsoap

