I grillini impongono la mascherina fino al 7 settembre

Come previsto i grillini rinnovano l'obbligo della mascherina. Tutta un'estate con le mascherine per gli italiani. Infatti nel nuovo Dpcm c'è la "proroga delle misure precauzionali minime: obbligo di mascherine, distanziamento di un metro, divieto di assembramento, lavarsi le mani frequentemente". Il premier Giuseppe Conte lo annuncia in conferenza stampa. "Non vogliamo nuove restrizioni, anzi abbiamo previsto la ripartenza delle navi da crociera da Ferragosto e delle fiere da settembre". L'obbligo della mascherina varrà fino al 7 settembre, ma si ipotizza un nuovo prolungamento. "Siamo in sostanziale stabilità della curva epidemiologica con lievi segnali di ripresa dei contagi. Stiamo facendo bene, anche ...

Mentre a Lampedusa continuano gli sbarchi, alimentando la paura del ritorno del contagio da Coronavirus via ‘mare’, un altro gruppo di migranti, diciotto, si è dato alla fuga da un centro di accoglien ...

Roma, 2 ago. (askanews) - "Che ipocrisia da parte di Di Maio. Parla contro gli sbarchi ma con il governo ha attuato una politica proimmigrazione. Di Maio è uno dei massimi esponenti del movimento gril ...

