I concerti di Daniele Silvestri e Simona Molinari si spostano allo stadio Biondi (Di sabato 8 agosto 2020) Daniele Silvestri è l'ospite d'onore delle Feste di settembre 2020: il programma completo 31 July 2020 Si spostano allo stadio Biondi, anziché in piazza Plebiscito, i concerti di Simona Molinari e ... Leggi su chietitoday

radiolaquila1 : Feste di Settembre 2020 a Lanciano: i concerti di Daniele Silvestri ... - tgroseto : Teramo, Concerti delle Abbazie, Daniele Falasca, Bosso, Di Sabatino, Trio Itaca - fcordio : Non sono di parte. Sono obiettivo. Credo. Calcolo a spanne e penso di aver visto, per un motivo o per l’altro, u… - Danilo_mgh : È cosa bella che, poste tutte le attenzioni del caso, a Roma si riparta con i concerti. All’? @AuditoriumPdM? è tut… -

Ultime Notizie dalla rete : concerti Daniele Feste di Settembre, i concerti di Simona Molinari e Daniele Silvestri si terranno al "Biondi" Zonalocale Lanciano A ponente, ritornano i “Concerti dal Balcone”

diretta dal maestro Davide Nari con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Ogni venerdì sul balcone di Palazzo Doria si esibirà un ensemble, che regalerà al pub ...

Perturbazione, Cesare Basile, Patrizia Laquidara e molti altri artisti e scrittori...

“Il mondo non si guarda, si ode, e non si legge, si ascolta”. Udire e ascoltare il mondo: l’aforisma di Jacques Attali è il dovuto segno che traccia la direzione della seconda edizione di Sonika Poiet ...

diretta dal maestro Davide Nari con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Ogni venerdì sul balcone di Palazzo Doria si esibirà un ensemble, che regalerà al pub ...“Il mondo non si guarda, si ode, e non si legge, si ascolta”. Udire e ascoltare il mondo: l’aforisma di Jacques Attali è il dovuto segno che traccia la direzione della seconda edizione di Sonika Poiet ...