‘Gf Vip 4’, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Certo che c’è il desiderio del ‘per sempre’!”. E svelano come reagiscono alle critiche del web (Di sabato 8 agosto 2020) Prosegue a gonfie vele la storia tra i due ex gieffini Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: i due si erano conosciuti all’interno della Casa durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini e, dopo qualche titubanza iniziale, si erano lasciati andare all’amore e alla passione. Una volta usciti dal reality i due hanno dovuto fare i conti con la lontananza imposta dal lockdown e quando finalmente la situazione lo ha consentito Paolo e Clizia si sono finalmente rivisti e hanno cominciato a gettare le basi per il loro futuro insieme. L’arrivo dell’estate poi è stato sicuramente favorevole alla coppia, che ha avuto la possibilità di vivere quotidianamente e girare l’Italia, mostrandosi a vicenda i loro posti del ... Leggi su isaechia

