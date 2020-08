Esclusivo – Spaccio di droga e risse tra immigrati a Lampedusa (Video) (Di sabato 8 agosto 2020) Lampedusa, 8 ago – La chiesa di San Gerlando dà il benvenuto ai turisti sbarcati a Lampedusa con un enorme murale della Madonna con il Bambino, entrambi dalle fattezze africane. E questo lascia subito presagire l’ideologia del parroco, lo stesso che ha concesso la “Casa della Fratellanza”, nato come centro estivo dei bimbi Lampedusani, all’accoglienza degli immigrati. Don Carmelo il prete anti-Salvini Nel 2019, il parroco Carmelo La Magra è diventato noto per le proteste contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e in favore dello sbarco immediato degli immigrati a bordo della nave Sea Watch comandata da Carola Rackete: “Continueremo a dormire sul sagrato della chiesa finché non sarà consentito loro di scendere a terra in ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Esclusivo Spaccio Esclusivo – Spaccio di droga e risse tra immigrati a Lampedusa (Video) Il Primato Nazionale Monza, quasi 2kg di marijuana nel casolare. La Polizia di Stato arresta 44enne

Ieri mercoledì 5 agosto, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato, a Monza, un 44enne italiano per detenzione e spaccio di stupefacenti. I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Vi ...

Il video esclusivo del fermo di George Floyd prima dell’uccisione: “Amico, ti prego, non spararmi”

"Amico, per favore, non sparare". Appare terrorizzato George Floyd quando un agente della polizia di Minneapolis, in Minnesota, gli punta una pistola contro la testa mentre lui lo implora di lasciarlo ...

Ieri mercoledì 5 agosto, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato, a Monza, un 44enne italiano per detenzione e spaccio di stupefacenti. I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Vi ..."Amico, per favore, non sparare". Appare terrorizzato George Floyd quando un agente della polizia di Minneapolis, in Minnesota, gli punta una pistola contro la testa mentre lui lo implora di lasciarlo ...