Disastro ambientale alle Mauritius, petroliera resta incagliata (Di sabato 8 agosto 2020) Emergenza ambientale alle isole Mauritius, petroliera arenata, carburante in mare. La Francia manda uomini e materiale. Stato di emergenza ambientale alle isole Mauritius per il caso della petroliera giapponese che era rimasta incagliato lo scorso 25 luglio e che ha iniziato a perdere carburante, finito in mare. Emmanuel Macron ha annunciato l’intervento della Francia, che invierà uomini e strumenti per fronteggiare l’emergenza. Incidente navale alle Mauritius, petroliera arenata: stato di emergenza ambientale Le correnti e le onde stanno facendo espandere la macchia nera che è arrivata a lambire anche zone ambientali molto sensibili. Alla luce della ... Leggi su newsmondo

