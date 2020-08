Daniele Cappetta, cordoglio Coldiretti “al papà Mariano per l’immane tragedia” (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContursi Terme (Sa) – Incredule e ancora sotto choc, le comunità del Vallo di Diano si stringono alla famiglia Cappetta di Contursi Terme per la tragica, inaspettata e inaccettabile fine del figlio Daniele (foto), appena 25 anni, ucciso dalle auto in transito sull’autostrada A/2, nella notte tra il 5 e il 6 agosto, appena sceso dall’auto. “I consigli delle federazioni della Coldiretti Campania, Salerno e Napoli, i dirigenti, i presidenti Gennarino Masiello, Vito Busillo e Andrea D’Ambra, i direttori Salvatore Loffreda ed Enzo Tropiano, i colleghi dell’Associazione Agrimercato di Napoli, i dipendenti e i collaboratori, esprimono il più profondo cordoglio al socio Mariano Cappetta ed alla sua famiglia per la ... Leggi su anteprima24

VoceDiStrada : Contursi Terme, morto incidente: martedì autopsia per Daniele Cappetta -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Cappetta Contursi Terme, morto incidente: martedì autopsia per Daniele Cappetta Voce di Strada Ancora sangue in Campania: Daniele investito in autostrada, muore a 25 anni

È deceduto dopo essere stato investito da una o più automobili in autostrada. È Daniele Cappetta, un ragazzo di 25 anni, residente a Contursi Terme, nel Salernitano. Il giovane era alla guida della su ...

Sbalzato dall’auto e travolto sull’autostrada, Daniele muore a 25 anni

Stanotte Daniele Cappetta è morto dopo un drammatico incidente avvenuto sull’A2 del Mediterraneo. Come riporta Salernotoday inizialmente il 25enne di Contursi Termi avrebbe perso il controllo della su ...

È deceduto dopo essere stato investito da una o più automobili in autostrada. È Daniele Cappetta, un ragazzo di 25 anni, residente a Contursi Terme, nel Salernitano. Il giovane era alla guida della su ...Stanotte Daniele Cappetta è morto dopo un drammatico incidente avvenuto sull’A2 del Mediterraneo. Come riporta Salernotoday inizialmente il 25enne di Contursi Termi avrebbe perso il controllo della su ...